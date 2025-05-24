Закон о локализации такси подписан в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о локализации такси, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Документ был принят в Государственной думе 13 мая. «Деловой квартал — Санкт-Петербург» сообщает, что в регионах, не попавших в перечень отсрочки, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Новый закон вводит обязательную оценку транспортных средств в баллах, отражающую долю отечественных компонентов или производство в рамках специнвестконтракта (СПИК). Для оказания услуг такси разрешено использовать только автомобили, набравшие определенное количество баллов по локализации, или выпущенные по СПИК в установленный срок.

Автомобиль без необходимого количества баллов не сможет быть внесен в реестр такси. Таким образом, таксопаркам придется приобретать отечественные автомобили вместо некоторых иностранных брендов.

Ранее сообщалось о различных реакциях на введение закона, высказанных в СМИ, соцсетях и на круглом столе в Петербурге. Эксперты сошлись во мнении, что российскому автопрому необходимо не дополнительное продвижение, а квалифицированные кадры, расширение модельного ряда по доступным ценам, не уступающим иностранным аналогам, и наращивание мощностей при растущем спросе.