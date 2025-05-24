Футбольный клуб «Зенит» отмечает свой столетний юбилей, что является важной датой для команды Петербурга и его болельщиков. В честь юбилея на матч с «Ахматом» команда выйдет в уникальной игровой форме без логотипов партнеров.

Такое решение принято в знак уважения к истории клуба и как символ единения с болельщиками всех поколений. Пресс-служба ФК Зенит» подчеркивает, что этот игровой комплект символизирует память, традиции и командный дух.

В рамках 30 тура Мир Российской Премьер-лиги сине-бело-голубые встретятся с «Ахматом» на «Газпром Арене».

На поле «Газпром Арены» «Зенит» выйдет в уникальной сине-бело-голубой ретроформе, посвященной столетию клуба, а вратарь — в черном. «Ахмат» сыграет в зеленых футболках, а вратарь — в желтом.

На матче ожидается свыше 55 тысяч зрителей. Перед стартовым свистком на «Газпром Арене» пройдет общестадионный перформанс. Клуб просит болельщиков занять свои места на трибунах за 15 минут до начала игры, внимательно слушать указания диктора и следовать его инструкциям.