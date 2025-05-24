Петербургский метрополитен представил новый мультимедийный анимационный проект

На второй день фестиваля «ТранспортФест» состоялась презентация нового мультимедийного проекта Петербургского метрополитена – фильма о правилах пользования метро. Фильм ориентирован на детскую аудиторию в возрасте от 6 до 11 лет.

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Кирилл Поляков присутствовали на представлении.

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщает, что полюбившийся детям герой Метромен в доступной форме объясняет важные правила поведения в метро. Он рассказывает, почему нельзя сидеть на эскалаторах, кататься на роликах по платформам, как правильно проходить через турникеты и что делать, если ребенок потерялся.

Премьерный показ на стенде метрополитена вызвал интерес не только у детей, но и у взрослых.

Напомним, днем ранее в рамках мероприятия, посвященного подведению итогов Всероссийского конкурса на создание дизайна новой форменной одежды для сотрудников общественного транспорта, была проведена церемония награждения победителей.

Глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев выразил признательность всем участникам, организаторам и членам жюри за их вклад в формирование уникального корпоративного стиля городского транспорта.