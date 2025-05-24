В России могут запретить изображать церкви без крестов

Заксобрание Санкт-Петербурга планирует на следующей неделе внести в Государственную думу законопроект, направленный на защиту религиозной символики. Инициатива предполагает запрет на изображение религиозных зданий без соответствующих символов, например, церквей без крестов.

В аппарате депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника сообщили, что концепция документа уже получила поддержку профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Законопроект предлагает дополнить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» новой нормой. Эта норма гласит, что при изображении культовых зданий и сооружений должна сохраняться религиозная символика, которая на них присутствует.

Авторы инициативы объясняют необходимость разработки законопроекта «негативной практикой изображений религиозных объектов в измененном виде». Они отмечают, что религиозная символика является неотъемлемой частью таких объектов, и ее отсутствие недопустимо.

В отзыве профильного комитета Совета Федерации на инициативу указывается, что проект стал ответом на случаи, когда религиозные объекты изображались без символов на различных носителях. В заключении правового управления Совфеда отмечается, что предлагаемая норма может быть оформлена в виде отдельной статьи.