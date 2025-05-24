Родители в Петербурге тратят в среднем 14 тысяч рублей на организацию выпускного

Сайт по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей выпускников девятых и одиннадцатых классов. В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов, а средняя сумма затрат петербургских родителей на этот праздник составила около 14 тысяч рублей.

Затраты на праздник и наряды для девятиклассников составляют в среднем от 27 тысяч до 29 тысяч рублей, а для одиннадцатиклассников – от 37 тысяч до 39 тысяч рублей, гласят данные результатов опроса SuperJob.

Так, организация выпускного вечера для девятиклассника обходится в среднем в 13 тысяч рублей. В Москве эта сумма увеличивается до 15 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – до 14 тысяч рублей.

Для одиннадцатиклассников расходы заметно выше и в среднем по стране составляют 19 тысяч рублей. В столице затраты достигают 23 тысяч рублей, а в городе на Неве – 21 тысячу рублей.

Не все школьники посещают выпускной вечер, и 7% родителей девятиклассников и 5% родителей одиннадцатиклассников сообщили, что их дети не будут праздновать. За год расходы на организацию выпускного для девятиклассников выросли на 8%, что составляет 1 тысячу рублей.

Для выпускников одиннадцатых классов подорожание оказалось более существенным и составило 12%, или 2 тысячи рублей. Одежда для выпускника является еще одной значительной статьей расходов.

В среднем по России наряд для юноши в девятом классе стоит 16 тысяч рублей, а в одиннадцатом классе – 18 тысяч 500 рублей. Для девушек эти суммы составляют 14 тысяч 500 рублей и 20 тысяч 500 рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге цены несколько отличаются: родители тратят на одежду и обувь для сына-девятиклассника около 12 тысяч рублей, а для одиннадцатиклассника – 19 тысяч 500 рублей. Наряды выпускниц обходятся в 14 тысяч рублей в девятом классе и 22 тысячи рублей в одиннадцатом классе.

В Москве собрать юношу на выпускной из девятого класса стоит 15 тысяч 500 рублей, из одиннадцатого класса – 21 тысячу рублей. Для девушек наряды оцениваются в 16 тысяч и 23 тысячи 500 рублей соответственно.

При этом 21% родителей девятиклассников и 16% родителей одиннадцатиклассников не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такая практика встречается реже и только 10% обходятся без праздничных обновок.