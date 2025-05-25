Четвертый день подряд МЧС предупреждает петербуржцев о дожде и грозах

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Жителей и гостей города ждут с кратковременные, но сильные осадки.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий 26 мая. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

При грозе спасатели рекомендовали по возможности оставаться дома, закрыть окна и двери, избегать контакта с электроприборами и металлическими конструкциями.

На открытой местности специалисты не советуют укрываться под одиноко стоящими деревьями, а также воздержаться от купания в водоемах.

Кроме того, сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам время грозы остановиться, закрыть окна и оставаться в машине до окончания непогоды.