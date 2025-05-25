СК изучит обстоятельства передачи школьного корпуса в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с нарушениями прав школьников в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Причиной для процессуальной проверки стало сообщение в социальных сетях о незаконной передаче здания второго корпуса школы. Согласно предварительным данным, в феврале 2023 года корпус был передан другому образовательному учреждению в рамках реорганизации без предварительного уведомления родителей и педагогического коллектива.

В итоге больше 1,4 тысячи учащихся вынуждены заниматься в помещениях, проектная мощность которых составляет 825 мест. По данным проверки, может создавать нарушения требований санитарного и противопожарного законодательства. Предыдущие обращения родителей в контролирующие инстанции не принесли результата.

На основании заявления следователи приступили к процессуальной проверки. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ России по Петербургу Олегу Бобкову подготовить отчет о промежуточных результатах проверки.

Центральный аппарат ведомства осуществляет контроль за ходом расследования.