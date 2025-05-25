Ротенберг поздравил «Зенит» со столетием от имени СКА

Главный тренер СКА поздравил «Зенит» в честь столетия футбольного клуба, а также подчеркнул историческую связь двух команд.

Главный тренер и заместитель Председателя Совета директоров Хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» его болельщиков со 100-летним юбилеем.

В своем обращении он особо отметил вклад тренерского штаба, игроков и руководства, от которых зависят спортивные результаты и дальнейшее развитие команды.

Ротенберг подчеркнул, что СКА рассматривает «Зенит» как образец для подражания, а достижения хоккейного клуба во многом основаны на опыте футбольных коллег. По его словам, оба клуба представляют единую спортивную семью, чьи традиции стали отражением ленинградского и петербургского духа.

В историческом контексте тренер отметил, что судьбы «Зенита» и СКА тесно переплетены общей любовью к городу. В послевоенный период ленинградские спортсмены и тренеры, независимо от вида спорта, совместно участвовали в восстановлении страны. Многие из них защищали честь города как на футбольном поле, так и на хоккейной площадке, что заложило основу особых отношений между клубами.

Отметим, что в честь юбилея «Зенита» небоскреб «Лахта Центр» изменил подсветку на синий, белый и голубой цвета. Огни на здании будут работать с 24 по 26 мая.