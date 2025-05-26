Последняя компания Брежневой прекратила деятельность Петербурге в 2024 году

Официальная ликвидация компании певицы Веры Брежневой произошла в 2024 году. Предприятие занималось производством одежды и косметики.

Компания «Майсизонс», принадлежавшая певице Вере Брежневой, завершила свою деятельность в России в 2024 году. Предприятие было зарегистрировано на территории Санкт-Петербурга.

Брежнева владела 49% доли в уставном капитале компании с 2019 года. Организация осуществляла деятельность по пошиву изделий из кожи и меха, производству трикотажа, а также занималась отделкой тканей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным из базы данных, компания специализировалась на производстве одежды, аксессуаров и косметической продукции.

Отметим, что артистка покинула территорию России после начала специальной военной операции и продолжила концертную деятельность в странах Европы, Прибалтики и СНГ. В июне 2023 года певица лишилась вида на жительство в России.