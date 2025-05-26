В Петербурге ко Дню города установят 3,5 тысячи украшений

Петербург встречает свой день рождения. Главные улицы, включая Невский проспект, набережные и центральные площади украшают историческими флагами и знаменами с символикой петровских времен.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по всему городу установят свыше 3,5 тысячи праздничных декораций в 75 точках. Ландшафтные дизайнеры высадят сотни тысяч цветочных композиций — в кашпо расцвели бегонии, вербейник, виола, а также композиции из пеларгонии, сутеры и сурфинии.

Преобразится и метрополитен: праздничные баннеры разместят на 770 рекламных носителях — как на станциях, так и в вагонах поездов.