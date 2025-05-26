Самозанятым россиянкам предложили дать право на декретные выплаты

Депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили расширить социальные гарантии для самозанятых женщин, включив в них право на оплачиваемый больничный, декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Как сообщает «360.ru», депутаты обратили внимание, что женщины составляют большинство среди индивидуальных предпринимателей. Несмотря на то, что самозанятые исправно платят налоги и вносят весомый вклад в развитие экономики, они лишены права на оплачиваемый больничный и социальную поддержку при рождении детей, что ставит их в незащищенное положение.

Сергей Миронов подчеркнул несправедливость такого положения дел и необходимость его изменения. Согласно предложенной инициативе, самозанятые граждане смогут добровольно вступать в систему обязательного социального страхования.

Это позволит женщинам получать оплату больничных листов, декретные выплаты, пособия по уходу за ребенком до полутора лет.