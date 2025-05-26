В Петербурге возбудили уголовное дело после наезда электровелосипеда на ребенка

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после наезда курьера на 11-летнего ребенка.

Сотрудники следственный отдела по Петроградскому району Северной столицы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта.

По предварительным данным, 25 мая курьер на электровелосипеде сбил несовершеннолетнего велосипедиста на Каменноостровском проспекте. После столкновения 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

На данный момент следователи проводят проверку обстоятельств произошедшей аварии. Расследование курирует центральный аппарат Следственного комитета.Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, после произошедшего инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад о ходе расследования.

Отметим, что наказание за нарушение правил дорожного движения может включать в себя ограничение свободы до трех лет, принудительными работами до двух лет, арестом до четырех месяцев или лишением свободы до двух лет.