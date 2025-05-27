Размер пенсионных выплат для инвалидов первой группы изменится

В 2025 году размер страховой пенсии для инвалидов первой группы составит 18 745 рублей и 6 копеек.

Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова, арбитражный управляющий Министерства юстиции, в интервью «Газете.Ru».

Сенатор отметила, что страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, признанным инвалидами, независимо от их трудового стажа. Социальная пенсия по инвалидности предназначена для нетрудоспособных граждан, включая детей, которые не имеют ни одного дня страхового стажа.

Страховая пенсия включает в себя две основные составляющие. Это сама страховая пенсия, которая рассчитывается исходя из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость одного коэффициента, и фиксированная часть.

Размер пенсии по инвалидности второй группы составляет 8728 рублей и 73 копейки, а для третьей группы – 4364 рубля и 37 копеек. Инвалиды с детства первой группы получают социальную пенсию в размере 21 177 рублей и 59 копеек, второй группы – 7648 рублей и 24 копейки, а третьей группы – 8824 рубля и 8 копеек.

По словам Ольги Епифановой, эти выплаты ежегодно индексируются. В 2025 году повышение составит 14,75%.

Кроме того, существует отдельная категория государственных пенсий для определенных групп населения. К ним относятся участники боевых действий, ветераны и военные инвалиды, их выплаты рассчитываются от базовой социальной пенсии и могут составлять от 50 до 300% от ее размера, в зависимости от статуса и степени инвалидности.

В России группы инвалидности устанавливаются не по конкретным заболеваниям. Основой для определения группы инвалидности является степень стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, которые определяются медико-социальной экспертизой.

Первая группа инвалидности присваивается при самых тяжелых нарушениях, когда утрата функций организма составляет от 90 до 100%. Это касается заболеваний, исключающих способность к самообслуживанию и требующих постоянного ухода.

К таким состояниям относятся полная слепота обоих глаз, тяжелые формы психических расстройств, детский церебральный паралич с выраженными двигательными нарушениями, злокачественные опухоли в терминальной стадии, тяжелые формы сердечной или дыхательной недостаточности, а также хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии при отказе от трансплантации.

Вторая группа инвалидности назначается при выраженных нарушениях, когда пациент может частично себя обслуживать, но нуждается в посторонней помощи. Примерами таких заболеваний являются значительное снижение зрения обоих глаз, цирроз печени и другие тяжелые хронические заболевания внутренних органов, выраженные нарушения слуха, серьезные поражения опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистые и легочные заболевания с выраженной недостаточностью.