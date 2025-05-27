В Госдуме предложили отменить плату за возврат на маркетплейсах

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов инициировал разработку поправок к законопроекту «О платформенной экономике», предлагающих освободить покупателей от оплаты возврата товаров, приобретенных на маркетплейсах.

В беседе с «360.ru» Миронов отметил, что маркетплейсы представляют собой стремительно развивающийся рынок, продемонстрировавший 40% рост оборотов за прошлый год, достигший девяти трлн рублей. Он подчеркнул, что данный сектор развивался стихийно, вовлекая миллионы граждан, что давно требовало законодательного регулирования.

Миронов указал на проблему произвольного изменения условий работы маркетплейсами, приведя в пример практику взимания платы за возврат товаров на одной из крупнейших платформ. Миронов заявил, что такая практика нарушает права потребителей, а его фракция предлагала ее отменить еще в июле 2023 года, выразив надежду, что правительственный законопроект устранит подобные сборы.

Лидер фракции добавил, что они также выступают против любых ограничений на проведение маркетплейсами скидочных акций и специальных предложений для покупателей.