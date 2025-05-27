Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга обсудили на форуме

На площадке Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты в рамках городского форума прошло обсуждение транспортного потенциала Северной столицы. Эксперты подтвердили, что Петербург остается важнейшим логистическим центром страны благодаря развитой мультимодальной системе.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, отметил, что без вывода транзитных грузовых потоков за пределы центральной части города невозможно наладить бесперебойное пассажирское сообщение. Особую проблему представляет единственный железнодорожный мост, где из-за требований безопасности приходится соблюдать значительные интервалы между грузовыми и пассажирскими поездами.

Среди приоритетных направлений участники форума выделили Высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. После ее запуска время в пути сократится до 2 часов 15 минут. По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, положительное заключение экспертизы по петербургскому участку ожидается в 2025 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Железнодорожные обходы, в частности, строительство Северо-Восточного грузового обхода, который станет первым этапом создания кольцевой линии для городских электричек. Ранее руководитель транспортного ведомства Валентин Енокаев высказывался о важности строительства Северо-Восточного грузового обхода в качестве первого шага к созданию железнодорожного кольца для городских электричек.

Также в планах правительства — модернизация автовокзальной инфраструктуры, которая предполагает перенаправление части пассажиропотоков в Шушары.

В рамках мероприятия Дмитрий Ваньчков вручил благодарности президенту ТПП Владимиру Катеневу и председателю Комитета по транспорту и логистике Антону Кривошееву за вклад в развитие транспортной системы города.

Александра Бахмутская, начальник отдела организации работы внешнего транспорта, подчеркнула, что Санкт-Петербург – это уникальный мультимодальный хаб, где пересекаются морские, железнодорожные, автомобильные и трубопроводные маршруты. Реализация текущих проектов позволит не только разгрузить городскую инфраструктуру, но и повысить эффективность грузоперевозок в масштабах всей страны.