Блогер Гасанов рассматривает возвращение в Россию после заочного ареста

Вопрос о возможном возвращении в Российскую Федерацию блогера и бизнес-тренера Гусейна Гасанова, обвиняемого в неуплате налогов в размере 170 млн рублей, будет рассмотрен. Об этом сообщил журналистам Дмитрий Козяйкин, адвокат Гасанова.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный примет решение о возвращении после тщательного изучения предъявленных обвинений и выработки окончательной стратегии защиты.

Дмитрий Козяйкин отметил, что Гасанов родился в России, является ее гражданином и не имеет никаких иных гражданств или видов на жительство за рубежом, пишет ТАСС.

Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее в отношении Гасанова была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, и он был объявлен в международный розыск.

Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2021 годы Гасанов не уплатил налоги на сумму, превышающую 170 млн рублей. Также ему инкриминируется легализация 20 млн рублей, полученных преступным путем, с целью придания видимости законного владения, пользования и распоряжения этими средствами.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Гасанов использовал счета физических лиц для сокрытия доходов, утверждает прокуратура.

Как уточнили в столичной прокуратуре, Гасанов проводил финансовые операции не через свой индивидуальный предпринимательский счет, используемый для рекламы в социальных сетях, а через счета физических лиц.

По версии следствия, с целью сокрытия своих доходов часть денежных средств, полученных от спонсоров розыгрышей, покупателей различных мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт, Гасанов получал на свои личные лицевые счета как физическое лицо, а также на лицевые счета своих родственников. Затем эти денежные средства снимались и передавались наличными Гасанову.