Россияне тратят половину пенсии на продукты

Экономист Гульнара Фатхлисламова, занимающая должность доцента в Институте международных экономических связей, сообщила, что около 50% пенсионных выплат уходит у пожилых людей на приобретение продуктов питания.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что, по данным Росстата на март 2025 года, цена за минимальный набор продуктов питания составляла 7,5 тысячи рублей, куда входили основные продовольственные позиции: мясо, рыба, крупа, молочные продукты, яйца, овощи, яблоки, печенье и приправы.

Она добавила, что в среднем пенсионер тратит на продукты половину своей пенсии, что составляет примерно 12,5 тысячи рублей. По ее словам, примерный среднедневной рацион пенсионера, исходя из набора, который он может себе позволить, должен включать буханку ржаного хлеба, пол-литра молока, одно яйцо (раз в два дня), 60 г курицы или рыбы, 30 г вермишели или пшена, а также 45 г творога с 8 г сметаны.

Кроме того, Фатхлисламова уточнила, что такой пенсионер может позволить себе одно яблоко раз в три дня, а сладости — одну карамельку или печенье за два дня.