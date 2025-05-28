Почти 13 тысяч обращений в Роспотребнадзор зарегистрировано в 2025 году 

В первом квартале 2025 года Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была проведена работа по защите прав потребителей. Всего поступило 12 946 обращений. Из них 8 521, что составляет 65,8%, касались именно защиты прав потребителей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества обращений на 10,8%, тогда их было 9 549. Наибольшая доля обращений, 41,9%, приходится на сферу торговли, следом идут жилищно-коммунальные услуги с 11,6%, услуги связи – 9,5%, и финансовые услуги – 7,5%. Пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание на то, что в 2,4 раза, возросло количество обращений по платным образовательным услугам.

В то же время отмечено снижение количества обращений по услугам связи в 1,7 раза, по торговле и жилищно-коммунальному хозяйству – в 1,1 раза. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что для оперативного получения консультаций и правовой поддержки потребители могут использовать ресурсы, такие как Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где представлены памятки, видеоролики и образцы документов.