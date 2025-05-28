В Петербурге назрел вопрос об ответственности владельцев личных СИМ

На фоне ужесточения ответственности за нарушения Правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности в Санкт-Петербурге, личные средства индивидуальной мобильности (СИМ) остаются вне зоны контроля и это является проблемой.

В отличие от арендных сервисов, сотрудничающих с Комитетом по транспортом, частные самокаты не имеют идентификации, такое положение создает трудности в случаях привлечения их владельцев к ответственности. Наглядный пример – недавний случай в Магнитогорске, где полиция не смогла остановить нарушителя на электросамокате из-за отсутствия номерного знака.

Эксперты предполагают, что ужесточение правил для шеринга может спровоцировать рост использования личных СИМ. Ведь там, где арендованный самокат автоматически ограничивает скорость или блокируется в запрещенных зонах, частное устройство позволяет игнорировать правила.

В Петербурге обсуждают различные меры воздействия, начиная от послаблений для кикшеринга до введения маркировки для личных устройств.

Недавний инцидент в Магнитогорске показал, насколько сложно бороться с такими нарушениями. Самокатчик, уходя от погони, ехал по тротуарам, в итоге полицейский автомобиль не смог его догнать. В Северной столице и области также фиксируют ДТП с участием личных СИМ, но внимание СМИ приковано только к арендованным устройствам.

Например, во Всеволожске задержали нетрезвого водителя электросамоката, а год назад в Петербурге пострадал ребенок. Статистика может быть неполной, так как многие случаи остаются незамеченными. Именно поэтому вопрос регулирования личных СИМ требует срочного решения властей.