Новый замглавы Красногвардейского района Рожков рассказал о своей семье

На должность заместителя главы администрации Красногвардейского района назначили Александра Рожкова – ветерана СВО и финалиста проекта «Время героев Петербурга».

В беседе с «Петербургским дневником» Александр Рожков рассказал о себе, так как информации о нем в интернете пока не очень много. Так Рожков рассказал, что специфика его работы до последнего времени заключалась в том, что он и его коллеги по пресс-службе Минобороны РФ были закрыты от общественности. Он также отметил, что не любит выставлять напоказ свою личную жизнь.

Рожков упомянул, что родился в 1978 году в Тирасполе, в Приднестровье, которое тогда входило в состав Молдавской ССР. Его мать работала фельдшером на скорой помощи, а отец был водителем.

К 17 годам, когда в Приднестровье обострился конфликт с Молдавией, а СССР уже распался, Рожков решил уехать в Россию. Он поступил в Военный институт радиоэлектроники в Воронеже, окончил его в 2001 году и стал лейтенантом.

После учебы вернулся в Тирасполь, служил в Оперативной группе российских войск в Приднестровье, участвовал в миротворческих миссиях. Дослужился до замначальника по воспитательной работе, а в 2013 году его перевели в Москву, где Рожков работал в центральном аппарате Минобороны до 2024 года.

Параллельно Рожков получил образование в РАНХиГС по государственному и муниципальному управлению, прошел дополнительные курсы.

Кроме того, по словам Рожкова, у него крепкая семья: жена (акушер-гинеколог) и две дочери. Сейчас они переезжают в Петербург из Москвы.