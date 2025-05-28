Уголовное дело об отклонении от армии против актера Глеба Калюжного закрыто 

В правоохранительных органах сообщили о прекращении уголовного дела в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного, возбужденного ранее по факту уклонения от службы в армии.

Как пояснил собеседник агентства ТАСС, основанием для прекращения дела послужила отправка Глеба Калюжного на срочную военную службу. Это означает, что актер начал исполнять свой воинский долг.

Весной текущего года ТАСС сообщало со ссылкой на правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении Глеба Калюжного после того, как он не явился на пункт отправки для прохождения военной службы. В рамках данного дела актеру грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Однако ситуация изменилась, и 27 мая с призывного пункта в Москве Глеб Калюжный отправился на срочную службу в армию.

На сборный пункт на Угрешской улице проводить артиста прибыли его родные, друзья и агент. Перед отправкой на службу Калюжный ответил на вопросы журналистов, попрощался с близкими и прошел в здание призывного пункта. Калюжный знаком зрителям по ролям в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки».