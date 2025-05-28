На ПМЭФ обсудят сохранение городского комфорта и исторического облика зданий 

На Петербургском международном экономическом форуме вновь будет функционировать платформа «Росконгресс Урбан Хаб», посвященная вопросам урбанистики. Основной темой станет «Наследие городов», акцентируя внимание на сочетании комфорта и инноваций с сохранением исторического облика и культурного наследия.

Автором проекта является Фонд Росконгресс, а мероприятия платформы проводятся при поддержке «Дом.рф». Советник президента России Антон Кобяков отметил, что «Росконгресс Урбан Хаб» стал важной частью повестки ПМЭФ, предоставляя площадку для многостороннего диалога об аспектах градостроительства.

Ключевая сессия деловой программы будет посвящена теме «Наследие. Визионеры», где участники обсудят интеграцию объектов культурного наследия в жизнь городов и сохранение архитектурных памятников. Специалисты также обсудят повышение туристической привлекательности мегаполисов без ущерба для исторической среды.