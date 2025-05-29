Специалисты «Горэлектротранса» тестирует трамваи с искусственным интеллектом

В Санкт-Петербурге обсудили применение искусственного интеллекта в общественном транспорте, включая перспективы автоматизации трамваев и беспилотных грузовых перевозок.

Специалисты СПб ГУП «Горэлектротранс» выступили на семинаре по искусственному интеллекту в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, где раскрыли перспективы совершенствования трамваев с использованием ИИ.

Начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем предприятия Павел Поляков представил доклад о развитии функционала интеллектуального транспорта и инфраструктуры в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Этот режим, введенный постановлением Правительства РФ в 2024 году, действует в Москве и Санкт-Петербурге.

Одно из условий ЭПР — разработка высокоавтоматизированного рельсового транспорта (ВАРТС). В связи с этим «Горэлектротранс» проводит испытания трамвайного вагона на закрытом полигоне ПТО «Шаврова». По итогам тестов будет рассмотрена возможность модернизации подвижного состава для соответствия требованиям Декларации безопасности ВАРТС 1-й категории. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Также участники мероприятия обсудили перспективу тестирования системы управления беспилотными грузовыми автомобилями на базе «Газели e-NN», созданной в Политехе. Доцент Высшей школы транспорта Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Дмитрий Плотников затронул тему междисциплинарных задач при проектировании беспилотных наземных транспортных средств.

Напомним, как ранее рассказывал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, с 2022 года город начал закупать «умные» трамваи. Сейчас на линиях работают 250 таких трамваев, оборудованных системами помощи водителю на основе искусственного интеллекта.