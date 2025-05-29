Около 37% компаний из Петербурга проведут летний корпоратив

Каждая третья из Санкт-Петербурга планирует провести летние корпоративные мероприятия.

Примерно 37% компаний Северной столицы планируют провести корпоративные мероприятия в летний период. Наиболее востребованными форматами стали пикники, спортивные соревнования и фуршеты. Основными поводами для организации мероприятий работодатели называют юбилеи компаний и профессиональные праздники.

По данным опроса от SuperJob, в регионах корпоративные мероприятия планируют проводить чаще, чем в столице и Петербурге. Если в Москве такие планы есть у 40% компаний, а в Санкт-Петербурге – у 37%, то в среднем по остальным городам этот показатель достигает отметки в 42%.

При этом 52% петербургских работодателей не намерены организовывать летние корпоративы, а 11% пока не определились с данным решением.

Среди компаний, проводивших мероприятия в прошлом году и планирующих их в текущем, 46% намерены увеличить бюджет, 32% сохранят расходы на прежнем уровне, а 11% сократят финансирование.

Отметим, что согласно исследованию IFORS Research, в 2024 году 20% российских компаний решили отказаться от проведения корпоратива.