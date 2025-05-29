В Петербурге открылся первый отель для бездомных кошек

В петербургском пространстве «Севкабель Порт» появился новый приют для бездомных кошек «Котелло» — место, где животные могут укрыться от холода и получить регулярное питание.

Как сообщает «Петербургский дневник», инициатива реализована сервисом бронирования «Отелло» совместно с «Севкабель Портом» при поддержке фонда «Ника». В планах организаторов — обеспечить кошек вакцинацией, стерилизацией и помочь им обрести хозяев.

Домик органично вписан в архитектуру пространства и полностью оборудован для комфорта питомцев: утеплен, оснащен мисками, когтеточками и многоуровневыми лежанками. Вскоре рядом установят табличку с QR-кодом, ведущим в чат-бот проекта. Там можно будет узнать истории котиков, получить гайд по помощи бездомным животным, промокод на pet-френдли отели или помочь в поиске дома для питомцев.