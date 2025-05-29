Власти Петербурга обсудили с бизнесом финансовые инструменты поддержки

Представители бизнеса узнали о доступных мерах финансовой и экспортной поддержки в Санкт-Петербурге.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский провели рабочую встречу с представителями промышленных предприятий города, посвященную мерам государственной поддержки промышленного сектора.

По словам Полякова, рост промышленного производства в городе достигнут благодаря сотрудничеству властей и бизнеса, а также комплексной системе поддержки, включающей федеральные и региональные программы.

В своем Telegram-канале он сообщил, что предприятия могут обращаться за льготными займами Фонда развития промышленности, субсидиями и услугами Центра поддержки экспорта.

Вице-губернатор отметил значимость обратной связи от предпринимателей и отметил, что механизмы господдержки ежегодно обновляются с учетом потребностей бизнеса.

Ранее Поляков рассказал о запуске новых производств в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» в 2025 году, где планируется привлечь не меньше десяти новых резидентов.