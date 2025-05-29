Председатель правления Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак продолжат работу в «Зените».

Представители «Зенита» подтвердили сохранение текущего руководства и тренерского состава футбольного клуба. На заседании было принято решение оставить без изменений состав Совета директоров, менеджмент и тренерский штаб. Об этом сообщили в пресс-службе «Зента».

Клуб подтвердил продолжение текущей стратегии, поставив задачу завоевать золотые медали в предстоящем 100-м сезоне чемпионата России.

Отметим, что в последнем туре РПЛ «Зенит» одержал победу над «Ахматом» со счетом 3:0. Однако юбилейный сезон для петербургского клуба завершился без трофеев. Команда заняла второе место в чемпионате, набрав 66 очков и уступив одно очко «Краснодару».

Напомним, что 25 мая, в день столетия футбольного из Петербурга, президент России Владимир Путин поздравил «Зенит» с юбилеем.