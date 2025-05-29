Юрист Стрежнева объяснила, чем грозит незаконное сжигание ТКО

Юрист Светлана Стрежнева пояснила, что твердые коммунальные отходы (ТКО) — это бытовой мусор, образующийся в жилых помещениях. Собственники жилья могут самостоятельно выбрать условия вывоза ТКО, заключив договор либо напрямую с региональным оператором, либо через организацию, которая выступает посредником.

В беседе с RuNews24.ru Стрежнева рассказала, что заключение договора с региональным оператором обязательно как для оператора, так и для собственника ТКО. Она пояснила, что собственник обязан оплачивать услуги по утвержденному тарифу.

Также Стрежнева отметила, что накопление ТКО разрешено только в оборудованных местах, а сжигание отходов на частных участках влечет административную ответственность. За нарушение требований по обращению с отходами предусмотрен штраф: до 3 тысяч рублей для граждан при первичном нарушении и до 5 тысяч рублей — при повторном.