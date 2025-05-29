Психолог Сотников объяснил, как защититься от выгорания на работе

Чтобы предотвратить профессиональное выгорание, необходимо развиваться в трех сферах помимо основной работы. Это может быть постоянное увлечение, общественно значимая деятельность или подработка, приносящая доход. Такое мнение высказал Владислав Сотников, кандидат психологических наук.

В беседе с «Газетой.Ru» Сотников пояснил, что профессиональное выгорание официально включено в МКБ-11 (Международную классификацию болезней ВОЗ) как следствие хронического рабочего стресса, с которым человек не смог справиться. Он подчеркнул, что это состояние не связано с ленью или капризами, а представляет собой серьезную психофизиологическую проблему, требующую системного подхода к решению.

Специалист выделил три важных направления для профилактики выгорания: дополнительный заработок, любимое хобби и социально значимая деятельность (волонтерство, наставничество). Эксперт подчеркнул, что отсутствие такой многогранной самореализации снижает стрессоустойчивость человека.