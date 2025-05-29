Петербург получил 1,7 млрд рублей налоговых отчислений от ОЖД в 2025 году

Октябрьская железная дорога (ОЖД) в 2025 году перечислила в бюджеты регионов Северо-Западного федерального округа 6,7 миллиарда рублей налоговых платежей за первые четыре месяца.

По данным пресс-службы компании, Санкт-Петербург получил 1,7 миллиарда рублей от филиала ОАО «РЖД», который возглавляет Виктор Голомолзин. За весь 2024 год налоговые отчисления ОЖД в городской бюджет составили 4,4 миллиарда рублей.

Ленинградская область за январь-апрель 2025 года получила 2,2 миллиарда рублей, остальные регионы СЗФО — 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

В 2024 году совокупные налоговые перечисления ОЖД в региональные бюджеты округа достигли 16 миллиарда рублей, из которых 4,9 миллиарда рублей поступили в Ленинградскую область.

Отметим, что в 2023 году объем налоговых платежей в бюджеты субъектов СЗФО составил 18,5 миллиарда рублей, при этом Санкт-Петербург получил свыше 4,9 миллиарда рублей.