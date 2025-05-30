Дополнительные электрички свяжут Петербург с пригородами в праздник Троицы

В праздничные дни 7 и 8 июня, когда православные верующие отмечают Святую Троицу, на Финляндском направлении увеличат количество пригородных электропоездов из Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщили, что дополнительные составы будут курсировать по двум маршрутам: от Финляндского вокзала до станции Мельничный Ручей, а также между Финляндским вокзалом и Парголово. Это решение власти города приняли для удобства пассажиров в период массовых поездок на дачи и за город.

Напомним, недавно председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев участвовал в запуске нового тактового маршрута «Мельничный Ручей – Санкт-Петербург – Мельничный Ручей». Глава Комтранса подчеркнул, что это уже четвертый подобный маршрут, введенный за последние два года, и первый, соединяющий Петербург с Ленинградской областью. По словам Енокаева, такие меры помогают удовлетворить транспортные потребности жителей отдаленных районов.

Вице-губернатор Кирилл Поляков ранее привел статистические данные: в 2024 году пригородные электрички перевезли рекордные 100,7 миллионов пассажиров. Такого показателя не было за всю историю работы пригородного железнодорожного сообщения в регионе, констатировал Поляков. Он отметил, что такие цифры подтверждают важность интеграции пригородных перевозок в общую транспортную систему мегаполиса.