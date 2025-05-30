Судостроители Петербурга спустили на воду скоростной катамаран «Форт Обручев»

В Санкт-Петербурге спущен на воду новый пассажирский катамаран «Форт Обручев», который будет обслуживать маршрут между городом и Кронштадтом.

На Средне-Невском судостроительном заводе состоялся спуск на воду скоростного пассажирского катамарана «Форт Обручев» проекта «Котлин». В церемонии принял участие заместитель председателя Комитета по промышленности, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

Судно стало пятым из шести катамаранов данной серии. Корабль предназначен для перевозки пассажиров по маршруту, соединяющему центр Санкт-Петербурга с туристическим кластером «Остров фортов» в Кронштадте.

По словам Яковлева, реализация проекта способствует развитию гражданского судостроения и укреплению туристического потенциала Северной столицы.

В настоящее время на линии уже работают четыре катамарана проекта «Котлин»: «Форт Кроншлот», «Форт Петр I», «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен».

Напомним, ранее на «Адмиралтейских верфях» состоялся спуск на воду патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» — первого серийного судна проекта 23550, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Корабль предназначен для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути, проведения научных исследований, участия в спасательных операциях и охраны государственных интересов России в Арктике.

Комитет по транспорту Северной столицы под руководством Валентина Енокаева до 2030 года планирует реформировать водный транспорт Петербурга. Один из главных проектов — увеличение числа судов, работающих на экологичном топливе, таком как СПГ или электротяга.