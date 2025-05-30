В июне жители Ленобласти смогут экономить на проезде в транспорте

С приходом лета жители Ленинградской области получат возможность сэкономить на проезде в наземном общественном транспорте. В Санкт-Петербурге экономия с ЕКП при этом может достигать 40%.

При использовании Единой карты петербуржца Ленобласти (ЕКП «Ленинградская») на базе платежной системы «Мир» пассажирам будет возвращаться 25% от стоимости каждой поездки в виде кешбэка. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Ленинградской области по транспорту.

По словам председателя комитета Михаила Присяжнюка, новая программа лояльности сделает каждую поездку выгоднее для пассажиров. Как уточнил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов, карта также предоставляет доступ к различным мерам государственной поддержки, скидкам и кешбэку от партнеров программы.

В Северной столице система льготного проезда предусматривает скидку до 40% при оплате токенизированной картой. Пассажиры могут воспользоваться тарифами «60 минут» и «90 минут», а также получить скидку свыше 30% по карте «Подорожник».