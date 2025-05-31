Чистяков покидает «Зенит», клуб благодарит футболиста за сотрудничество

Футбольный клуб «Зенит» объявил о завершении сотрудничества с Дмитрием Чистяковым, являющимся воспитанником команды. Защитник отыграл в составе сине-бело-голубых 90 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными пасами.

Вместе с петербургской командой Чистяков завоевал 4 чемпионских титула России, Кубок страны и 4 Суперкубка. Как сообщает пресс-служба ФК «Зенит», клуб выражает благодарность Дмитрию Чистякову за его преданность и вклад в достижения команды.

Ранее сообщалось, что Огнен Мимович завершил период аренды в футбольном клубе «Зенит». Теперь он возвращается в расположение турецкого «Фенербахче», которому принадлежит его контракт.

Кроме того, «Зенит» поблагодарил Мимовича за сотрудничество. Клуб пожелал футболисту удачи в его дальнейшей карьере.