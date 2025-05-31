Минфин разрабатывает новую программу долгосрочных сбережений

Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает новую программу долгосрочных сбережений, ориентированную на детей. Целью программы является стимулирование семейных инвестиций в экономику страны. Такая практика существовала в советское время.

Как пишет «Парламентская газета», планируется, что родители смогут открывать вклады на имя своих детей, которыми те смогут воспользоваться по достижении совершеннолетия. В рамках новой программы предлагается увеличить налоговый вычет на сумму, которую россияне инвестируют в пользу ребенка, до 1 млн рублей вместо 400 тысяч рублей, предусмотренных текущей программой долгосрочных сбережений.

Кроме того, предполагается софинансирование накоплений со стороны государства, что сделает программу еще более привлекательной.