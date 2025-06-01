В Кудрово ребенок получил травмы после столкновения с электросамокатом

Во Всеволожском районе Ленинградской области ребенок пострадал в результате столкновения с электросамокатом.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в Кудрово 31 мая.

В полицию поступило сообщение из поликлиники о том, что к ним обратился мальчик 2019 года рождения, с травмами, полученными в результате ДТП. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Установлено, что около 12:40 на Европейском проспекте в Кудрово неизвестная девушка на электросамокате совершила наезд на ребенка. ДТП официально не оформлялось.

По словам отца пострадавшего, инцидент произошел возле одного из жилых домов. Семья полная и на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.