Почти треть жителей Петербурга мечтают о полете на Марс

В результате опроса выяснилось, что 26% петербуржцев мечтают о полете на Марс.

Отмечается, что в 2021 году, когда проводился аналогичный опрос, желающих покорить Красную планету было несколько больше – 29%. В целом по стране 27% респондентов выразили желание отправиться в космическое путешествие. Большинство, а именно 73%, предпочитают оставаться на Земле, считая, что «дома лучше».

Результаты исследования показали, что мужчины более чем в 1,5 раза чаще женщин мечтают о полете на Марс (34% против 21% соответственно). Также, чем моложе участники опроса, тем сильнее их интерес к четвертой планете от Солнца. Количество желающих полететь на Марс сократилось по сравнению с 2018 годом, тогда их было 34%, сообщили в SuperJob.