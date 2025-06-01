Кушанашвили выразил тревогу за здоровье Филиппа Киркорова

Журналист Отар Кушанашвили выразил обеспокоенность состоянием певца Филиппа Киркорова. Он заявил, что артист довел себя до больничной койки своими «выкрутасами».

Филипп Киркоров сейчас находится в больнице, пишет StarHit. После выступления в Санкт-Петербурге у артиста начались осложнения из-за ожога и диабета. В настоящий момент певец проходит лечение в одной из московских клиник.

По словам пиар-директора певца, Екатерины Успенской, воспаление локтя произошло после ожога на концерте. Она отметила, что из-за сахарного диабета заживление происходит сложнее, поэтому возникло осложнение. Она подчеркнула, что ничего страшного не произошло, и Филиппу Киркорову просто нужно время для восстановления.