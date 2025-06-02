Прокуратура помогла петербурженке с онкологией получить лекарство

Жительница Санкт-Петербурга с онкологическим заболеванием не могла получить препарат. В аптеке ее рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание.

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения после обращения 39-летней жительницы Северной столицы.

В ходе проверки выяснилось, что у женщины диагностирована онкологическая патология, требующая регулярного приема дорогостоящего препарата.

В аптеке рецепт был помещен в очередь на отсроченное обслуживание, что могло привести к прерыванию терапии и ухудшению состояния пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Надзорное ведомство направило представление руководителю медучреждения, после чего пациентка была обеспечена необходимым лекарством.