Полицейские задержали свыше 100 нетрезвых водителей в Петербурге за выходные

На прошлых выходных сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для контроля за дорожной обстановкой на основных магистралях города и области было задействовано около 100 экипажей дорожной полиции.

В ходе рейда правоохранители выявили свыше 100 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В отношении всех нарушителей, включая женщин-водителей, составлены административные протоколы.

Еще порядка 90 автомобилистов отказались от медицинского освидетельствования, за что привлечены к ответственности. Все задержанные были отстранены от управления транспортными средствами и теперь ожидают штрафов с последующим лишением водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также полицейские сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении десяти водителей, ранее уже привлекавшихся за аналогичные нарушения.