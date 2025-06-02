Транспортная полиция устанавливает причины утечки мазута в порту Петербурга

Правоохранители проводят проверку после разлива 50-100 кг мазута во время ночной бункеровки судна.

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга приступили к проверке в связи с утечкой нефтепродуктов в городском порту.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного отдела МВД на водном транспорте около 5 утра от сотрудников портовых служб. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около двух часов ночи во время бункеровки мазута рыболовным судном. Предварительная оценка объема разлива составляет от 50 до 100 килограммов нефтепродуктов.

На данный момент последствия утечки полностью ликвидированы. Все заинтересованные службы проинформированы о происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося в рамках процессуальной проверки.