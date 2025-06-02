Киркоров поделился архивным фото с отцом

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовав в социальных сетях архивное фото с отцом Бедросом Киркоровым в день рождения болгарского эстрадного певца.

В сопроводительном тексте к фото певец поделился переживаниями о потере родителя, отметив, что впервые встречает лето без этого семейного праздника.

Артист почтил память отца, Бедроса Киркорова, которому 2 июня исполнилось бы 93 года. Он признался, что до сих пор переживает утрату отца.

Отметим, что Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года. Как ранее заявлял Филипп Киркоров, это событие стало для него глубокой личной трагедией. В своем обращении к поклонникам артист подчеркивал важность ценить время, проведенное с близкими людьми.