Качество воздуха после пожара в Янино-1 соответствует норме

Роспотребнадзор провел проверку воздуха вблизи места пожара с лакокрасочными материалами в промзоне «Янино-1».

Специалисты Роспотребнадзора предоставили результаты анализа атмосферного воздуха во Всеволожском районе Ленинградской области и Красногвардейском районе Петербурга. Проверка проводилась из-за пожара в ангарах для хранения лакокрасочных материалов на Шоссейной улице в промышленной зоне «Янино-1».

Пробы воздуха эксперты взяли на территории в радиусе от 700 метров до 9,9 километра от места пожара. В результате были обнаружены различные химические соединения, включая оксиды азота, диоксид серы, формальдегид, фенол, бензол и другие.

По данным специалистов, концентрации всех загрязнителей в пробах не превышают установленных гигиенических нормативов. Об этом рассказали в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники управления также измерили уровень радиационного фона рядом с местом пожара. Показатель гамма-излучения оказался в пределах нормы.