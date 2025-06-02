На улицах Петербурга появится почти 300 новых дизельных автобуса

Городской автобусный парк Петербурга пополнят 293 новых дизельных автобуса большого класса.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявило аукцион на приобретение 293 автобусов большого класса с дизельными двигателями. Сумма контракта составляет 5,7 миллиарда рублей, финансирование будет осуществляться через лизинговую схему с максимальной переплатой 5,3%.

Поставки новой техники планируется завершить до конца 2025 года. Это позволит сократить средний возраст автобусного парка города до 3,6 лет, повысив комфорт и надежность перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Транспортные средства будут распределены по маршрутам после их поступления.