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Полицейские раскрыли сеть «черных» банкиров в Петербурге

Даниил Александров
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Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. За три года злоумышленники смогли заработать 24,5 миллиона рублей.

По данным следствия, с января 2022 года подозреваемые организовали офис в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. Там они оказывали услуги по переводу средств с безналичных счетов в наличные под видом оплаты финансовых сделок. Деньги поступали на подконтрольные злоумышленникам банковские счета, после чего обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5%. Общий доход от этой деятельности составил более 24,5 миллиона рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе операции правоохранители задержали 11 человек в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. При обысках по адресам проживания задержанных были изъяты документы, электронные носители, денежные средства и записи, имеющие отношение к делу.

Троим фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего бухгалтера, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному участнику, 28-летнему мужчине, назначена подписка о невыезде. Остальные проходят по делу в качестве свидетелей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данным момент полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для выявления других эпизодов и соучастников преступной схемы.

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