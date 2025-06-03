Пенсионерка получила 100 тысяч рублей за травму на обледеневшем переходе

Судебные приставы Санкт-Петербурга обеспечили взыскание компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пожилой жительницы Колпино. Средства были взысканы с подрядной организации, ответственной за уборку территории, где пенсионерка получила травму зимой прошлого года.

В Колпинский районный отдел судебных поступила информация о падении женщины на пешеходном переходе. В результате падения на обледеневшей поверхности потерпевшая получила закрытый перелом плеча со смещением.

Проверка администрации района подтвердила, что в момент происшествия уборку территории осуществляла подрядная организация. Из-за травмы пенсионерка лишилась возможности вести привычный образ жизни и полноценно обслуживать себя в быту, испытывая постоянные болевые ощущения.

Суд присудил пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

После возбуждения исполнительного производства должнику было направлено соответствующее постановление с предупреждением о возможном взыскании исполнительского сбора в случае неисполнения решения суда. В установленный срок организация перечислила требуемую сумму на депозитный счет отдела, после чего средства были переведены потерпевшей.

После возбуждения исполнительного производства организация-должник перечислила сумму на депозитный счет отдела, и средства были переведены потерпевшей.

Представители ведомства отметили, что с начала текущего года с этой же организации уже взыскано около 250 тысяч рублей в пользу трех других граждан, получивших аналогичные травмы.