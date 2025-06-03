Фарфоровская набережная в Петербурге получит статус объекта культурного наследия

В Санкт-Петербурге участок Фарфоровской набережной может получить статус выявленного объекта культурного наследия.

Фарфоровская набережная на участке между домами №127 и №151 по проспекту Обуховской Обороны будет включена в список выявленных объектов культурного наследия.

Сооружение было возведено в 1926–1928 годах и представляет собой двухъярусную каменную конструкцию с гранитными спусками, пандусами, террасой и пристанью.

Автором архитектурного сооружения выступил Владимир Витман – один из разработчиков первого генерального плана Ленинграда в 1935 году. Также он является создателем памятника Володарскому на проспекте Обуховской Обороны и Жертвам 9 января 1905 года на одноименном кладбище.

Набережная является характерным образцом ранней советской архитектуры с элементами неоклассицизма, сообщили в пресс-службе КГИОП.

В ведомстве поддержали инициативу о присвоении объекту охранного статуса.