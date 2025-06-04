В ходе рейда полиции задержано свыше 200 мигрантов в Петербурге

В Санкт-Петербурге 3 июня состоялась полицейская операция, направленная на выявление нарушений миграционного законодательства.

В рейде участвовали сотрудники различных подразделений полиции и Росгвардии. Проверили около 10 мест, где часто находятся иностранные граждане, в том числе Единый миграционный центр на улице Красных Текстильщиков и несколько строительных площадок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Свыше 5 тысяч иностранных граждан были проверены в ходе рейда. Свыше 200 человек были доставлены в отделения полиции для разбирательства в связи с нарушениями. Большинство из них получили штрафы или предупреждения.

Почти 30 иностранцев, совершивших грубые нарушения миграционного законодательства, получили предписание покинуть территорию России. Сотрудники Госавтоинспекции также приняли участие в рейде, проверив почти 160 автомобилей и выявив около 20 нарушений правил дорожного движения. Планируется продолжение профилактических мероприятий в ближайшие дни.