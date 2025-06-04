Блогеру Виктории Боне грозит штраф за пропаганду наркотиков

На известного блогера Викторию Боню составлен протокол об административном правонарушении.

Ей инкриминируется пропаганда наркотических средств с использованием интернета. Дело передано в мировой судебный участок 184.

Судебное заседание назначено на 26 июня. В случае признания виновной, Виктории Боне грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Подробности обвинения пока не разглашаются.

Согласно информации, полученной ТАСС из мирового судебного участка 184, материалы дела уже поступили в суд. Претензии к Виктории Боне связаны с распространением информации, которая, по мнению следствия, пропагандирует наркотики.