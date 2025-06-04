Принц Уильям придумал «Операцию Рединг-мост» на случай смерти Кейт Миддлтон

Информация о подготовке британской королевской семьей плана на случай смерти принцессы Уэльской Кэтрин от рака вызвала общественный резонанс.

План, разработанный по инициативе принца Уильяма, получил кодовое название «Операция Рединг-мост». Подробности держались в секрете до выхода книги королевского хроникера Бертрана Декерса.

В книге «Кейт: тот самый день, когда…», которая поступит в продажу 11 июня, раскрываются детали плана. В нем описываются действия, которые должны предпринять члены королевской семьи в случае смерти принцессы. Как сообщает Le Figaro, такая практика подготовки планов на случай смерти членов королевской семьи является традиционной.

Ранее стало известно о существовании плана на случай смерти короля Карла III. Он получил название «Менайский мост» и предусматривает передачу власти принцу Уильяму. Диагноз рака у Кейт Миддлтон был поставлен в январе 2024 года, о чем она сама сообщила в марте. После успешного прохождения курса химиотерапии, в ноябре того же года принцесса впервые появилась на публике. В январе она объявила о ремиссии.